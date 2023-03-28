Строительство крематория планируется начать в Красноярске в 2023 году

В Красноярске в этом году могут начаться работы по строительству крематория. По словам главы города Владислава Логинова, в ближайшее время ожидается получение разрешительной документации и результатов экспертиз.

О том, что городским властям представлен проект крематория, мэрия Красноярска сообщала еще в 2018 году. В 2019 году сообщалось, что власти города определились с проектом. Подрядчиком стала компания «Красноярский крематорий». Планировалось, что здание разместят на территории около 14 тыс. кв. м. около кладбища «Бадалык» Однако разрешение на строительство выдано не было.

В 2021 году занимавший в то время пост мэра Сергей Еремин не исключал, что на реализацию проекта будут привлечены средства городского бюджета. В феврале 2023 года проект крематория в Красноярске получил согласование краевого управления Роспотребнадзора

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Анна Егорова