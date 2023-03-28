Инвестиции в Шахтинский полиэфирный завод составят 10 млрд рублей

Компания «Аванград» вложит в создание ООО «Шахтинский полиэфирный завод» (ООО «ШПЗ») 10 млрд руб. Запуск производства штапельного волокна запланирован на май текущего года, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области со ссылкой на губернатора региона Василия Голубева.

«Предприятие уже практически готово. Там будут использоваться современные технологии и оборудование, создано порядка 1000 новых рабочих мест»,— сообщил губернатор в ходе встречи с первым заместителем председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Госдумы Сергеем Морозовым.

Напомним, ранее инвестиции в проект оценивали в 3,5 млрд руб.

В марте текущего года инвестор также запустил на площадке ООО «ШПЗ» производство микрофибры стоимостью 1 млрд руб.

Анастасия Назарова