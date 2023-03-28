Суд в Уфе рассмотрит уголовное дело в отношении экс-директора АО «Башкоммунэнерго»

Прокуратура Советского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора АО «Башкоммунэнерго» Радика Гареева. Он обвиняется в нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

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По версии следствия, в 2018 году Радик Гареев получил из бюджета республики субсидию на модернизацию средств жилищно-коммунального комплекса. В дальнейшем он заключил договоры поставки оборудования на 17 млн руб., подписал документы об их исполнении и оплате без фактического наличия товара. «Таким образом денежные средства были израсходованы на цели, не соответствующие условиям их получения, а компании причинен материальный ущерб», говорится в сообщении.

Обвиняемый не признал вину, на его имущество наложен арест. Уголовное дело будет рассматривать Советский райсуд.

РО «Башкоммунэнерго» было преобразовано в 1990 году из производственно-эксплуатационного объединения «Баштеплоэнерго». В 1992 году возникло ГУП «РО Башкоммунэнерго», а в 2004 году предприятие стало ОАО «Башкоммунэнерго» со 100% государственным пакетом акций. В 2017 году компанию переименовали в АО «Башкоммунэнерго». Согласно данным «Спарк-Интерфакс», Радик Гареев возглавлял организацию в 2004 — 2019 годах. В 2021 году выручка организации составила 190,9 млн руб., чистая прибыль — 1,5 млн руб.

Влада Шипилова

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