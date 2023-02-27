В отношении бывшего гендиректора «Башкоммунэнерго» возбуждено новое уголовное дело

Следственный отдел по Советскому району Уфы по материалам проверки районной прокуратуры возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего гендиректора АО «Башкоммунэнерго» Радика Гареева по факту нецелевого расходования бюджетных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, в ноябре 2018 года Радик Гареев получил из бюджета республики субсидию на модернизацию жилищно-коммунального комплекса. В дальнейшем он заключил договоры поставки оборудования на сумму более 17 млн руб. Средства были израсходованы на цели, не соответствующие условиям их получения, указывает прокуратура.

В августе прошлого года в отношении Радика Гареева уже возбуждалось уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), однако позже оно было прекращено, уточнили в надзорном ведомстве.

ГУП «Башкоммунэнерго» было создано в 1996 году, в 2017 году его преобразовали в ОАО, а затем в АО «Башкоммунэнерго» со 100% государственным пакетом акций. Согласно данным «Спарк-Интерфакс», Радик Гареев возглавлял организацию в 2004 — 2019 годах. В 2021 году выручка организации составила 190,9 млн руб., чистая прибыль — 1,5 млн руб.

Влада Шипилова

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