К 300-летию Екатеринбурга планируют выпустить карту-путеводитель по объектам конструктивизма

Администрация Екатеринбурга намерена выпустить карту-путеводитель по объектам конструктивизма города к 300-летию уральской столицы. Как заявили ТАСС в мэрии, объекты конструктивизма являются сильным символом города.
Гостиница "Исеть" в стиле конструктивизма в центре Екатеринбурга
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
«Планируется выпуск карты-путеводителя по конструктивизму Екатеринбурга как одного из самого сильного бренда нашего города, который вызывает неизменный интерес у туристов. В него будут включены презентационный маршрут в центре города и маршруты по Уралмашу и Втузгородку», — передает ТАСС.
Как отметили в городской администрации, среди жителей и гостей города самыми популярными туристическими маршрутами остается обзорная экскурсия по Екатеринбургу с посещением исторического центра города, Ельцин Центра, Храма-на-Крови, стелы Европа-Азия и другие. Напомним, свердловский краеведческий музей этим летом планирует открыть проект «Дом Романовых и Урал».