К 300-летию Екатеринбурга планируют выпустить карту-путеводитель по объектам конструктивизма

Администрация Екатеринбурга намерена выпустить карту-путеводитель по объектам конструктивизма города к 300-летию уральской столицы. Как заявили ТАСС в мэрии, объекты конструктивизма являются сильным символом города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гостиница "Исеть" в стиле конструктивизма в центре Екатеринбурга

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Гостиница "Исеть" в стиле конструктивизма в центре Екатеринбурга

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Планируется выпуск карты-путеводителя по конструктивизму Екатеринбурга как одного из самого сильного бренда нашего города, который вызывает неизменный интерес у туристов. В него будут включены презентационный маршрут в центре города и маршруты по Уралмашу и Втузгородку», — передает ТАСС.

Как отметили в городской администрации, среди жителей и гостей города самыми популярными туристическими маршрутами остается обзорная экскурсия по Екатеринбургу с посещением исторического центра города, Ельцин Центра, Храма-на-Крови, стелы Европа-Азия и другие. Напомним, свердловский краеведческий музей этим летом планирует открыть проект «Дом Романовых и Урал».

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