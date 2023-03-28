Спикер волгоградского заксобрания не ожидает референдум по переименованию Волгограда в ближайшее время

Спикер Волгоградской областной думы Александр Блошкин утверждает, что в ближайшее время решение о проведении референдума по переименованию Волгограда в Сталинград приниматься не будет. Об этом он сказал на встрече с жителями Дзержинского района областного центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Петунин Фото: Сергей Петунин

Встреча была инициирована общественным советом по изучению мнения жителей о переименовании города, созданном в декабре прошлого года. Господин Блошкин объявил, что «ажиотаж в социальных сетях и некоторых СМИ» по поводу переименования «не имеет под собой никакого основания».

По словам Александра Блошкина, решение о проведении референдума не будет приниматься «ни сегодня, ни через неделю, ни через месяц, ни через два». «Сегодня наша задача — всесторонне изучить общественное мнение. Эта работа проводится по нескольким направлениям: встречи с жителями, мониторинг информационного пространства, СМИ, социальных сетей и социологические исследования»,— пояснил господин Блошкин.

По его словам, голосование состоится только в том случае, если выяснится, что волгоградцы действительно этого хотят.

Подробнее читайте в материале «Ъ-Средняя Волга» «Волгоград смотрит в прошлое».

Сергей Петунин