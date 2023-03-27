В Воронежской области могут ввести особый противопожарный режим раньше запланированного срока

Введение в Воронежской области особого противопожарного режима, запланированное на 15 апреля, может состояться раньше этого срока. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«Если ситуация погодная будет меняться — осадков не будет и будет сухо — мы объявим его раньше. Поэтому, уважаемые коллеги, я сейчас обращаюсь к главам (районов.— “Ъ”): вы доведите до ваших служб, которые будут заниматься уборкой, что ситуация может измениться и с применением огня работу уборочную вести будет нельзя, если будет объявлен особый противопожарный режим. Поэтому нужно спешить сейчас»,— цитируют губернатора в правительстве региона.

Особый противопожарный режим накладывает на граждан и бизнес целый ряд ограничений. Он предусматривает запрет на разведение в лесах костров, а на прилегающей к лесным массивам территории — на проведение сельскохозяйственных палов и выжигание сухой травы. Разведение открытого огня также запрещается в населенных пунктах — за исключением случаев его использования для приготовления пищи в несгораемых капитальных емкостях (мангалы и жаровни).

С начала 2023 года в Черноземье пока не произошло ни одного лесного пожара. Но белгородские власти уже сообщили о росте числа ландшафтных пожаров — в частности, происходят загорания травы.

Какова была ситуация с ландшафтными пожарами в Черноземье весной 2022 года, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин