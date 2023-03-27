В Белгородской области участились ландшафтные пожары

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об увеличении числа пожаров, в том числе ландшафтных, «за последние несколько дней». Об этом он заявил в ходе еженедельного совещания в облправительстве.

«Понятно, что температура позволяет говорить о начале пожароопасного периода... Яковлевский городской округ, Алексеевка, Ивня, Старый Оскол, Белгород, Шебекинский округ (трава горела около Новой Таволжанки) — вот краткий перечень тех мест, где уже пожары произошли. Поэтому поручение главам органов местного самоуправления — во взаимодействии с ГУ МЧС по Белгородской области максимальное внимание уделить мониторингам пожароопасной ситуации на территории области. Поднимаем добровольные народные дружины»,— сообщил глава региона.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза), Белгородская область — пока единственный регион Черноземья, где открыт пожароопасный сезон. Лесных пожаров в области, как и в других субъектах ЦФО, пока (по данным на 25 марта) не происходило.

Какова была ситуация с ландшафтными пожарами в Черноземье весной 2022 года, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте