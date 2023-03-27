«Алексеевскому» готовят тепличные условия

В правительстве Башкирии обсудили итоги работы принадлежащего республике АО АПК «Алексеевский». По словам гендиректора Дмитрия Овчинникова, по итогам 2022 года предприятие добилось роста по всем ключевым показателям. К 2025 году совхоз намерен довести число фирменных магазинов до 90 единиц. Глава республики Радий Хабиров положительно оценил работу «Алексеевского», сообщив, что раньше вокруг предприятия пели «похоронные марши», а поведение прежнего менеджмента он назвал «негодяйским».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководство «Алексеевского» намерено увеличить розничную сеть

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ Руководство «Алексеевского» намерено увеличить розничную сеть

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Вчера на оперативном совещании в правительстве Башкирии с участием главы республики Радия Хабирова обсудили перспективы развития агропромышленного комплекса «Алексеевский». Гендиректор «Алексеевского» Дмитрий Овчинников сообщил, что за прошлый год предприятие добилось роста по всем ключевым показателям. Выручка в 2022 году составила 1,5 млрд руб., «что выше показателя 2021 года и текущих темпов инфляции» (в 2021 году было 1,3 млрд руб.), чистая прибыль — 37,1 млн руб. (в 2021 году было 33,5 млн руб.). Средняя зарплата на предприятии достигла 59 тыс. руб., благодаря чему «Алексеевский» вошел в первую десятку предприятий республики по уровню зарплаты. С 2016 по 2022 годы вложено 1,6 млрд руб. инвестиций, за 2022 год уплачено 145 млн руб. налогов и социальных взносов, добавил господин Овчинников.

В 2022 году среднедневная выручка фирменных магазинов выросла на 29%, составив 2,2 млн руб. против 1,7 млн руб. в 2021 году, сообщил топ-менеджер. По его словам, принято решение об изменении каналов сбыта продукции в пользу крупных торговых сетей, параллельно предприятие намерено увеличить количество собственных торговых точек. К 2025 году «Алексеевский» намерен довести число фирменных магазинов с 57 до 90 единиц, а также отремонтировать торговые площади, арендуемые у мэрии Уфы, на 100 млн руб.

ГУСП «Алексеевский» было зарегистрировано в 1994 году, а в 2021 году преобразовано в АО. Единственным акционером является республика. Предприятие занимает 13 место в регионе по производству молочных продуктов, производит 11,5 тыс. т овощей в год в закрытом грунте, что составляет 20% от общего производства овощей в республике. По данным «Спарк-Интерфакс», в отношении «Алексеевского» зарегистрировано 54 завершенных исполнительных производства на сумму 30,6 млн руб. Задолженность перед поставщиками с марта 2022 года по февраль текущего года составляет 81,75 млн руб.

Предприятие намерено построить молочно-товарную ферму на 1,2 тыс. голов крупного рогатого скота и цех переработки молока, что позволит увеличить производство молочных продуктов с 6,5 тыс. до 15 тыс. т, сообщил гендиректор. В настоящее время совхоз ищет участок для этих целей.

С конца 2022 года «Алексеевский» ведет совместную деятельность с убыточным ООО «Янаульский» (принадлежит минземимуществу республики). «Инфраструктура предприятий позволит организовать в долгосрочной перспективе один из крупнейших тепличных холдингов в ПФО», — заключил Дмитрий Овчинников. Планируется увеличить объем производства до 40 тыс. овощей в год.

Вице-премьер, министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов констатировал, что предприятие работает стабильно. «Есть определенная проблема, связанная с займами. Мы сегодня этот вопрос с минземом решаем», — отметил он, не уточнив размер суммы.

Первый замминистра земельных и имущественных отношений республики Дмитрий Суслин заверил Радия Хабирова, что по кредитам ситуация стабилизировалась, разработан план-график, есть долгосрочная программа развития. «Они («Алексеевский — «Ъ-Уфа») подхватили наше убыточное предприятие, которое мы хотели закрывать — тепличный комбинат «Янаульский». Устойчивая работа этого предприятия обеспечивается», — отметил господин Суслин.

Радий Хабиров положительно оценил работу «Алексеевского», сообщив, что раньше вокруг этого предприятия пели «похоронные марши». Он назвал «негодяйским» поведение предыдущего менеджмента (с 2015 по 2021 год совхоз возглавлял Рамзил Низаметдинов). «Если я узнаю, что Низаметдинова куда-то вы приглашаете на работу в государственное учреждение, сами вместе с ним вылетите, понятно?» — резко заявил господин Хабиров, обращаясь к подчиненным. По словам главы, господин Низаметдинов «ухайдакивал предприятие годами и пользовался нашим доверием».

В 2022 году Контрольно-счетная палата Башкирии по результатам проверки за 2018-2020 годы выявила в деятельности «Алексеевского» нарушения. Так, на начало 2021 года задолженность совхоза по отчислениям в бюджет составляла 70 млн руб., а сумма судебных обязательств предприятия, которых можно было бы избежать, оценивалась в 37 млн руб. Кроме того, «Алексеевский» потратил 115 млн руб. на разработку проекта по реконструкции тепличного комбината, однако потом от него отказался.

Рамзил Низаметдинов претензии тогда не признал.

Вчера для комментариев он был недоступен.

Влада Шипилова