Смольный предоставил девелоперам участки под строительство школы и детского сада

Власти Санкт-Петербурга предоставили девелоперам два участка в Адмиралтейском и Приморском районах под строительство учреждений образования. Решение одобрили на совещании членов городского правительства, сообщили 27 марта в пресс-службе Смольного.

Так, в Приморском районе на Глухарской улице пятиэтажную школу на 825 лет возведет инвестор «РСТИ на Глухарской» рядом с жилым комплексом, которое строится по соседству. Также силами компании «Антарес» на улице Шкапина появится детский сад на 90 мест. После постройки детсад и школа будут переданы в городскую собственность по договору дарения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге откроют 12 новых школ к началу следующего учебного года.

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