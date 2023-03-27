Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Подрядчика Вадима Стрижова осудили за смерть школьника от электротока

Сормовский райсуд Нижнего Новгорода признал виновным директора ООО ОСК Вадима Стрижова по ст. 238 УК РФ в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья и повлекших по неосторожности смерть. Его обвинили после гибели от удара током ученика 84-й школы. В августе 2021 года мальчик, заглядывая в окна спортзала, схватился за проложенный по внешней стене школы металлический рукав, в котором была проложена проводка системы видеонаблюдения, и получил смертельный электрический разряд. Субподрядчика, компания которого в 2020 году монтировала цифровые видеокамеры, осудили на три года и девять месяцев заключения, арестовав в зале суда.

Вадим Стрижов вину не признавал, а его адвокат Георгий Курашвили назвал приговор суда необоснованным и незаконным, пообещав добиться его отмены. По словам защитника, ребенок не мог погибнуть от 12-вольтового кабеля для цифровых видеокамер, а технической экспертизой было установлено, что в школе случился пробой из неисправной искрящей розетки в кабинете директора. Из-за этого ток с напряжением 220 Вольт пошел на проводку старой системы аналогового видеонаблюдения 2011 года, в школе сгорел видеорегистратор.

«Однако некий Дима из обслуживающей компании, не установив причину неисправности, просто посоветовал школе купить новый регистратор взамен сгоревшего. Школа его купила, и он пока выдерживал такое напряжение», – рассказал адвокат. По его словам, вместе с погибшим мальчиком заглядывать в окна спортзала залезали двое его приятелей, они тоже трогали рукав с проводкой, но он был безопасен. Школьник, по словам адвоката, погиб, когда металлический рукав прогнулся под его весом и коснулся корпуса аналоговой видеокамеры, находившейся под напряжением 220 В. Таким образом защита уверена, что Вадим Стрижов с его работами непричастен к гибели мальчика, и намерена добиваться оправдания мужчины. Диму, по словам адвоката, следствие не нашло и не допрашивало, хотя на него ссылалась и ранее осужденная за смертельный случай в школе заместитель директора Татьяна Руфанова.

Иван Сергеев

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...