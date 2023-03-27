Подрядчика Вадима Стрижова осудили за смерть школьника от электротока

Сормовский райсуд Нижнего Новгорода признал виновным директора ООО ОСК Вадима Стрижова по ст. 238 УК РФ в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья и повлекших по неосторожности смерть. Его обвинили после гибели от удара током ученика 84-й школы. В августе 2021 года мальчик, заглядывая в окна спортзала, схватился за проложенный по внешней стене школы металлический рукав, в котором была проложена проводка системы видеонаблюдения, и получил смертельный электрический разряд. Субподрядчика, компания которого в 2020 году монтировала цифровые видеокамеры, осудили на три года и девять месяцев заключения, арестовав в зале суда.

Вадим Стрижов вину не признавал, а его адвокат Георгий Курашвили назвал приговор суда необоснованным и незаконным, пообещав добиться его отмены. По словам защитника, ребенок не мог погибнуть от 12-вольтового кабеля для цифровых видеокамер, а технической экспертизой было установлено, что в школе случился пробой из неисправной искрящей розетки в кабинете директора. Из-за этого ток с напряжением 220 Вольт пошел на проводку старой системы аналогового видеонаблюдения 2011 года, в школе сгорел видеорегистратор.

«Однако некий Дима из обслуживающей компании, не установив причину неисправности, просто посоветовал школе купить новый регистратор взамен сгоревшего. Школа его купила, и он пока выдерживал такое напряжение», – рассказал адвокат. По его словам, вместе с погибшим мальчиком заглядывать в окна спортзала залезали двое его приятелей, они тоже трогали рукав с проводкой, но он был безопасен. Школьник, по словам адвоката, погиб, когда металлический рукав прогнулся под его весом и коснулся корпуса аналоговой видеокамеры, находившейся под напряжением 220 В. Таким образом защита уверена, что Вадим Стрижов с его работами непричастен к гибели мальчика, и намерена добиваться оправдания мужчины. Диму, по словам адвоката, следствие не нашло и не допрашивало, хотя на него ссылалась и ранее осужденная за смертельный случай в школе заместитель директора Татьяна Руфанова.

Иван Сергеев