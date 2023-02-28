Заместителя директора школы осудили за смерть ученика от удара током

В Нижнем Новгороде вынесен приговор за халатность, повлекшую смерть ребенка. На 3,5 года условно с испытательным сроком три года осуждена заместитель директора школы №84 Татьяна Руфанова.

По сообщению областной прокуратуры, во время ремонта школы она не обеспечила своевременное и качественное техническое обслуживание, модернизацию и реконструкцию системы распределения электроэнергии. В последствии один из учеников прикоснулся защитному кожуху электропроводки для системы видеонаблюдения и получил удар током. Ребенок умер на месте.

Кроме условного наказания педагога лишили права занимать должности в государственных и муниципальных органах и учреждениях сроком на 2,5 года. В региональном управлении СК РФ уточнили, что обвиняемой также был назначен штраф в размере 1 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», кроме заместителя директора школы по этому же эпизоду было возбуждено уголовное дело в отношении директора субподрядной организации «ОСК» Вадима Стрижова. Ему вменили ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). С марта 2022 года это дело рассматривается в Сормовском райсуде, мужчина не признал вину по предъявленному обвинению.

Андрей Репин