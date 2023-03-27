Владимир Путин присвоил гвардейское звание краснодарской бригаде спецназа

10-й отдельной бригаде специального назначения ордена Жукова, которая дислоцируется в хуторе Молькино в Краснодарском крае, присвоено гвардейское звание. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Такие же звания получили 346-я отдельная бригада спецназначения (дислоцирована в Кабардино-Балкарии) и 25-й отдельный полк специального назначения (базируется в Ставрополе). Всем им присвоено звание за «мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий».

21 марта гвардейские звания получили 77-я зенитная ракетная бригада и 960-й штурмовой авиационный полк, расположенные в Краснодарском крае. Документы о присвоении им нового наименования подписал президент РФ.

Татьяна Ручкина

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Татьяна Ручкина