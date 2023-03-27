«Защита от платформ, вызывающих привыкание»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, почему власти Юты запрещают детям пользоваться социальными сетями по ночам и при каких условиях это все-таки возможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Региональные власти США запретили детям пользоваться социальными сетями без разрешения родителей. Два соответствующих закона подписал губернатор штата Юта Спенсер Кокс. По мнению властей, меры призваны защитить граждан в возрасте до 18 лет от платформ, вызывающих привыкание, передает Associated Press.

Новые требования, вступающие в силу с марта следующего года, действуют по аналогии с комендантским часом. С 22:30 до 6:30 социальные сети на территории Юты по умолчанию закрыты. Доступ к ним потребует проверки возраста для любого пользователя.

Также новый закон подразумевает полный доступ родителей к аккаунтам своих детей. Это необходимо в том числе на случай, если кто-то из пользователей соберется подать в суд на технологические компании с требованием компенсации за причиненный вред. А в случае с детьми младше 16 лет бремя доказательства невиновности перекладывается на владельцев социальных сетей.

Напомню, в прошлом году штат Калифорния принял закон, по которому IT-компании обязаны ставить безопасность детей на первое место. Помимо прочего, документ запрещает извлекать метаданные, то есть использовать информацию о несовершеннолетних, которая может нанести им физический или моральный вред.

Похожие предложения о регулировании соцсетей продвигают и законодатели Луизианы, Арканзаса, Техаса, Огайо и Нью-Джерси. Ожидается, что технологические компании не останутся в стороне и до вступления документа в силу отправятся в суд со своими предложениями и требованиями.

Предположение основано, в частности, на том, что новые законы не имеют очевидных инструментов и механизмов по соблюдению правил. Самое простое, что вызывает вопрос: как проверить возраст, если данные о детях до 13 лет по действующим законам уже запрещено собирать онлайн?