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Ярославский фристайлист скончался из-за кровоизлияния в мозг

Уроженец Ярославской области, чемпион мира, победитель и призер этапов Кубка мира, член сборной команды России по фристайлу в акробатике Павел Кротов умер из-за кровоизлияния в мозг во сне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тренера сборной России Александра Понгильского.

Павел Кротов

Павел Кротов

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Павел Кротов

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Врачи сообщили, что Павел Кротов умер из-за кровоизлияния в мозг. Во сне лопнул сосуд»,— цитирует ТАСС господина Понгильского.

Завтра, 28 марта, в Ярославле состоится прощание со спортсменом, его похоронят в Ярославской области. «Ъ-Ярославль» сообщал, что Павел Кротов скончался 25 марта в возрасте 30 лет.

Алла Чижова

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