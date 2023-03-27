В нескольких городах Сибири отменены концерты Валерия Меладзе

Концерты российского певца Валерия Меладзе отменены в Новосибирске и Барнауле, сообщили «Ъ-Сибирь» в «Кассы.ру». Планировалось, что выступление певца в Новосибирске состоится 30 апреля в ДК Железнодорожников, в Барнауле – 29 апреля на площадке «Титов-арена». Также планировалось, что концерт в конце апреля состоится в Кемерове.

В афише сообщалось, что выступления пройдут в рамках юбилейной концертной программы: «Валерий Меладзе вместе со своим коллективом исполнит не только свои золотые треки». Причины отмены концертов певца в кассах не уточнили. Зрителям сообщили о возможности вернуть приобретенные билеты.

По данным сайта музыканта, ближайший его концертный тур планируется в мае в Киргизии. В январе 2023 года сообщалось об отмене концерта Валерия Меладзе в Красноярске и в Иркутске.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова