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Участок трассы М-4 «Дон» между Ростовом и Каменском-Шахтинским станет платным

Участок автомобильной дороги М-4 «Дон» с 933 по 1024 км станет платным после реконструкции. Оплата проезда по указанному отрезку предусмотрена проектом ремонта дороги. Положительное заключение по реконструкции опубликовано в реестре Главгосэкспертизы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно информации реестра, работы будет проводить «Росавтодор». Платным станет участок протяженностью 91 км от города Каменска-Шахтинского до Новоперсиановки.

Ранее стало известно, что четыре участка трассы М-4 «Дон» в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском и Каменском районах Ростовской области станут платными после реконструкции.

Анастасия Назарова

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