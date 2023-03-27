Участок трассы М-4 «Дон» между Ростовом и Каменском-Шахтинским станет платным

Участок автомобильной дороги М-4 «Дон» с 933 по 1024 км станет платным после реконструкции. Оплата проезда по указанному отрезку предусмотрена проектом ремонта дороги. Положительное заключение по реконструкции опубликовано в реестре Главгосэкспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно информации реестра, работы будет проводить «Росавтодор». Платным станет участок протяженностью 91 км от города Каменска-Шахтинского до Новоперсиановки.

Ранее стало известно, что четыре участка трассы М-4 «Дон» в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском и Каменском районах Ростовской области станут платными после реконструкции.

Анастасия Назарова