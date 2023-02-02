Четыре участка М-4 «Дон» в Ростовской области станут платными после ремонта

На трассе М-4 «Дон» в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском и Каменском районах Ростовской области появятся платные участки после ремонтных работ. Информация об этом содержится в реестре заключений Главгосэкспертизы.

Согласно информации на сайте ведомства, эксплуатация на платной основе будет введена после комплексного обустройства дороги с 777 км по 933 км. Реализацией ремонта займется государственая компания «Российские автомобильные дороги».

Ранее сообщалось, что проезд по реконструированному участку трассы М-4 «Дон» между Батайском и Аксаем в Ростовской области станет платным.

Анастасия Назарова