Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Четыре участка М-4 «Дон» в Ростовской области станут платными после ремонта

На трассе М-4 «Дон» в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском и Каменском районах Ростовской области появятся платные участки после ремонтных работ. Информация об этом содержится в реестре заключений Главгосэкспертизы.

Согласно информации на сайте ведомства, эксплуатация на платной основе будет введена после комплексного обустройства дороги с 777 км по 933 км. Реализацией ремонта займется государственая компания «Российские автомобильные дороги».

Ранее сообщалось, что проезд по реконструированному участку трассы М-4 «Дон» между Батайском и Аксаем в Ростовской области станет платным.

Анастасия Назарова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...