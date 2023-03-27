Ярославское правительство создало собственный проектный институт

14 марта зарегистрировано новое государственное бюджетное учреждение Ярославской области «Проектный институт», учредителем которого стал департамент строительства региона. Информация об этом размещена в ЕГРЮЛ.
Правительство Ярославской области
Фото: Алла Чижова
Новое учреждение возглавила Наталия Жихор. По данным Kartoteka.ru, ранее госпожа Жихор являлась учредителем и соучредителем нескольких строительных компаний в Волгограде.
Проектный институт будет выполнять государственный и муниципальный заказ в сфере проектирования широкого спектра работ.