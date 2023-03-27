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Ярославское правительство создало собственный проектный институт

14 марта зарегистрировано новое государственное бюджетное учреждение Ярославской области «Проектный институт», учредителем которого стал департамент строительства региона. Информация об этом размещена в ЕГРЮЛ.

Правительство Ярославской области

Правительство Ярославской области

Фото: Алла Чижова

Правительство Ярославской области

Фото: Алла Чижова

Новое учреждение возглавила Наталия Жихор. По данным Kartoteka.ru, ранее госпожа Жихор являлась учредителем и соучредителем нескольких строительных компаний в Волгограде.

Проектный институт будет выполнять государственный и муниципальный заказ в сфере проектирования широкого спектра работ.

Антон Голицын

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