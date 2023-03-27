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В Самаре проспект Металлургов и Ташкентский переулок пообещали отремонтировать «картами»

Проспект Металлургов и Ташкентский переулок в Самаре оказались в числе улиц, которые планируется отремонтировать «картами» в текущем году. Информацию разместила мэрия.

«Возможно, если позволит погода, "карточный" ремонт начнется раньше (1 апреля.– "Ъ-Волга"), в дневные часы. Разные виды ремонта бригады могут делать одновременно, не мешая друг другу. Оборудование и техника тоже разные. С целью устройства покрытия с применением горячей смеси к работам будут "подключаться" установки для фрезерования, асфальтоукладчики, катки»,– цитирует администрация заместителя руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктора Ненашева.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ремонт дорог «картами» планируется провести во всех районах Самары. Его общая площадь составит 12 тыс. кв. м. Ранее сообщалось о том, что в Самаре проведут гарантийный осмотр 150 участков дорог, отремонтированных по нацпроекту.

Георгий Портнов

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