Банкам прислали отписку

Россиянам хотят упростить отписку от онлайн-сервисов. Речь о том, чтобы человек смог отменять регулярные платежи не через каждый отдельный ресурс, а через свой банк, например, в приложении. Такой механизм предложила «Общественная потребительская инициатива» и обратилась с письмом в ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Кредитные организации называют себя посредниками между клиентом и сервисом и говорят, что полномочий отменить подписку у них нет. Но зачастую обращение к банку — единственный способ отказаться от регулярных платежей, объясняет глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов: «Значительная часть потребителей сталкивается с проблемами при отключении подписок даже на легальных сервисах. Либо процедура сознательно усложняется, либо прячется где-то в недрах, а подписки остаются, и с пользователей списываются деньги.

Кроме того, есть недобросовестные компании, которые предлагают что-то купить разово, оставив данные карты, а потом оказывается, что вы оформили подписку на постоянной основе. И вот в этих случаях нет никакой инструкции, как ее отменить. Потребитель сталкивается с массой неудобств наряду со списанием денег. Он обращается в банк, где ему предлагают перевыпустить карту. А это отдельная большая история, которая не гарантирует, что во время перевыпуска с нее не будут снимать средства.

И есть еще один момент, связанный с Wildberries, когда даже с удаленных из личного кабинета карт возможно списание. Тут тоже необходимо решать вопрос именно на уровне банка, и пользователь сталкивается с отсутствием обязанностей организаций блокировать такие платежи. Что касается случаев с якобы разовой оплатой, это, например, обучающие курсы, рецепты и программы для похудения, какие-то не совсем легальные сервисы.

В них в принципе нет инструкций по отписке, поскольку они работают в незаконной плоскости, зачастую зарегистрированы в иностранных юрисдикциях, и до них никак не добраться».

При этом, как пишут «Известия», некоторые банки сами предоставляют подобную услугу. Одни позволяют просмотреть список своих подписок, другие — даже отменить их в приложении. Внедрить такую функцию вполне реально, говорит глава совета ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. Другой вопрос в том, что это может привести к злоупотреблениям со стороны клиентов, продолжает он:

«Идея здравая, и ряд компаний ее реализовал. Например, в Apple Pay вы можете получить список своих подписок и отменить их прямо в приложении. Хотелось бы иметь такую историю для банков. Но здесь есть несколько очевидных проблем. Кредитная организация не является стороной правовых отношений, а подписка — это договор между поставщиком услуги и покупателем. Не совсем понятно, как будет выглядеть такое прекращение с правовой точки зрения. То есть здесь нужен довольно тщательный юридический анализ.

Думаю, технически эта проблема решаема. Банк-эмитент должен ставить блокировку на платежи с данной карты в отношении определенного адреса. Платежи за подписку могут проходить со специальным кодом. Но здесь возможны какие-то злоупотребления со стороны покупателей. Например, вы сдаете в аренду машину, покупатель оставляет данные карты для того, чтобы в случае каких-то царапин вы могли потом списать с него деньги. Но в данной ситуации покупатель может просто заблокировать списание, и вы окажетесь без компенсации ущерба».

Сами онлайн-сервисы относятся к инициативе скептически. Тем более что вопросом регулярных платежей занимаются еще и в Госдуме. Там хотят обязать ресурсы сообщать своим клиентам, что срок подписки заканчивается. Источники “Ъ” на IT-рынке говорят, что такие меры увеличат число отказов от продления на 15-20%.

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Илья Сизов