Вероятной причиной затопления в Неве ресторана-дебаркадера назвали повреждение понтона

Ледоход повредил понтон, на котором был установлен ресторан-дебаркадер «Серебряный кит» в Санкт-Петербурге, в результате чего постройка свалилась со свай и частично затонула. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

«27 марта 2023 года около 7:30 утра из-за повреждения понтона в результате ледовой обстановки произошло подтопление неэксплуатируемого дебаркадера "Серебряный Кит"»,— говорится в сообщении.

В беседе с изданием «Фонтанка» представитель прокуратуры подчеркнул, что окончательно определить причину затопления мешает лед. «Воду дебаркадер не набирает, он закреплён у берега и уплыть не может»,— добавили в ведомстве.

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