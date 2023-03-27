Ресторан-дебаркадер «Серебряный кит» в Петербурге начал тонуть

Ресторан-дебаркадер «Серебряный кит» не Неве, стоящий на причале у парка имени Бабушкина в Невском районе Санкт-Петербурга, начал тонуть спустя сутки после начала ледохода на Неве. Об этом сообщил 78.ru.

На снимке, опубликованном изданием, видно, что постройка наклонена влево, частично уйдя под воду. Официальной информации о произошедшем и причинах происшествия нет.

Ресторан-дебаркадер «Серебряный кит» был построен в нулевые годы для размещения в Москве-реке, затем владельцы пытались разместить его в акватории Невы у набережной лейтенанта Шмидта, но получили отказ. У парка имени Бабушкина постройка появилась в 2018 году. Общая площадь «Серебряного кита» составляет 2,8 тыс. кв. м, в комплексе расположены три палубы и трюм с рестораном, банкетным залом и караоке-баром. В 2022 годуресторан повторно выставляли на продажу.

Подробнее об истории «Серебряного кита» и том, как Смольный пытался от него избавиться, читайте в материале «Позабавлялись и будет».

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