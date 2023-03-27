Холдинг AVA Group принял участие в выставке «Ярмарка недвижимости» в Санкт-Петербурге

Это одно из самых масштабных и авторитетных мероприятий, и присутствие на нем отвечает задачам холдинга по продвижению жилой курортной недвижимости на строительном рынке Санкт-Петербурга, где на сегодняшний день у AVA Group открыт офис продаж.

Кроме того, AVA Group презентовала посетителям продукты собственной цифровой экосистемы. Это интерактивная платформа AVALIN для визуализации деталей будущего дома, платформа ITRIELT для проведения сделок в режиме «одного окна» и мобильные приложения и web-платформы от AVACORE для помощи в эксплуатации и управлении своим домом.

Формат мероприятия и работа сотрудников компании на стенде презентации позволили каждому гостю подробно ознакомиться с проектами AVA Group и узнать об их преимуществах.

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12+. Застройщик ООО «Группа компаний АВА». https://avagroup.ru/.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: https://наш.дом.рф/