Поезд насмерть сбил прохожего у станции «Шувалово» в Петербурге

Локомотив насмерть сбил 34-летнего жителя поселка Парголово в Санкт-Петербургу у одноименной железнодорожной станции, сообщили в Северо-Западном управлении МВД на транспорте. Установлено, что мужчина был пьян.

«Выяснено, что потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел вблизи железнодорожного полотна. Машинист, увидев мужчину в габарите локомотива, подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось»,— говорится в сообщении.

Мужчина скончался на месте происшествия. Сейчас полиция устанавливает все детали произошедшего.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что регулярный нарушитель ПДД сбил двух детей в Адмиралтейском районе Петербурга.

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