Регулярный нарушитель ПДД сбил двух детей в Адмиралтейском районе Петербурга

Двое учеников младшей школы пострадали в ДТП на Лермонтовском проспекте в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Авария произошла утром 24 марта, сообщили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Двух четвероклассников сбил водитель Dodge Ram, на счету которого 89 нарушений ПДД за последний год, чаще всего за движение по велосипедным дорожкам или тротуарам.

Двух школьников с состоянии средней степени тяжести госпитализировали. Влзбуждено уголовное дело по ч.1 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель задержан и помещен в изолятор.

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