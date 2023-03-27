Бриллианты подросли на господдержке

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, на сколько и почему вырос индийский экспорт бриллиантов, выращенных в лабораториях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: lgdtrade.com Фото: lgdtrade.com

Вот вам впечатляющие цифры. За пять лет индийский экспорт выращенных в лаборатории бриллиантов невероятно вырос, с $197,9 млн в 2017 году до $1,72 млрд в 2022-м, согласно данным Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий. По прогнозам, в ближайшие три-четыре года эта цифра может достичь еще более впечатляющих $8 млрд.

Способствовало этому много факторов, в том числе государственная поддержка отрасли. Для стимулирования того, что было описано как «развивающийся сектор, основанный на технологиях и инновациях, с высоким потенциалом занятости» в краткосрочной перспективе, таможенная пошлина на импорт выращенных в лаборатории алмазных семян, используемых в производстве, была снижена с 5% до 0%.

А помимо этого был объявлен грант на исследования и разработки в размере $30 млн, который в итоге выделили одному из ведущих технологических институтов Индии — IIT Madras. Так что если споры про будущее лабораторных бриллиантов в B2C можно продолжать, то тот факт, что это очень привлекательный сегмент для бизнеса, можно уже не оспаривать.