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Коммерсантъ FM
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Бриллианты подросли на господдержке

Анна Минакова — об искусственных камнях

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, на сколько и почему вырос индийский экспорт бриллиантов, выращенных в лабораториях.

Фото: lgdtrade.com

Фото: lgdtrade.com

Вот вам впечатляющие цифры. За пять лет индийский экспорт выращенных в лаборатории бриллиантов невероятно вырос, с $197,9 млн в 2017 году до $1,72 млрд в 2022-м, согласно данным Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий. По прогнозам, в ближайшие три-четыре года эта цифра может достичь еще более впечатляющих $8 млрд.

Способствовало этому много факторов, в том числе государственная поддержка отрасли. Для стимулирования того, что было описано как «развивающийся сектор, основанный на технологиях и инновациях, с высоким потенциалом занятости» в краткосрочной перспективе, таможенная пошлина на импорт выращенных в лаборатории алмазных семян, используемых в производстве, была снижена с 5% до 0%.

А помимо этого был объявлен грант на исследования и разработки в размере $30 млн, который в итоге выделили одному из ведущих технологических институтов Индии — IIT Madras. Так что если споры про будущее лабораторных бриллиантов в B2C можно продолжать, то тот факт, что это очень привлекательный сегмент для бизнеса, можно уже не оспаривать.

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