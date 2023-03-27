«Россети Тюмень» направили 780 млн рублей на выполнение коллективного договора в 2022 году

Так, предприятие обеспечивает ежегодную индексацию заработной платы в полном соответствии с условиями отраслевого тарифного соглашения. Затраты на повышение квалификации персонала в прошлом году превысили 33 млн рублей. Ежемесячную материальную помощь получают более 100 многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и одиноких родителей. Для 168 детей работников в прошлом году был организован лечебно-оздоровительный отдых.

Комментируя итоги года, заместитель генерального директора – руководитель Аппарата «Россети Тюмень» Исламбек Казбеков сфокусировал внимание на приоритетах кадровой и социальной политики компании. «В основе нашей общей с профсоюзом системы ценностей находятся здоровье и компетенции работников. Более 20% регулярных затрат на исполнение коллективного договора идут именно на эти цели. А объем средств, направленных в 2022 году на единовременную материальную помощь, превысил 216 млн рублей», – прокомментировал руководитель.

Энергетики также обсудили проект коллективного договора на новый период регулирования. Профсоюзные лидеры одобрили инициативы компании по реализации социальных проектов в 2023 году. Например, ожидаемое изменение формата ряда программ позволит сделать их более удобными и доступными для работников.

Председатель Тюменской межрегиональной организации «ВЭП» Сергей Подосинников дал высокую оценку социальной политике энергокомпании, отметив качество взаимодействия «Россети Тюмень» с профсоюзом, снижение активной текучести кадров и планы по вовлечению первичных профсоюзных организаций в работу по управления охраной труда. «Наше партнерство остается крепким и надежным, а путь предприятия согласно тем результатам, которые мы сегодня видим – устойчивый», – добавил профсоюзный лидер.