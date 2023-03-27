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Hyundai представил обновленную Sonata

Компания Hyundai представила обновленный вариант седана Sonata, который выйдет на рынок в 2023 году.

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Hyundai Sonata

Hyundai Sonata

Фото: Hyundai

Hyundai Sonata

Hyundai Sonata

Фото: Hyundai

Hyundai Sonata

Hyundai Sonata

Фото: Hyundai

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Hyundai Sonata

Фото: Hyundai

Hyundai Sonata

Фото: Hyundai

Hyundai Sonata

Фото: Hyundai

Автомобиль получил новый экстерьер, дизайн которого выполнен в фирменном стиле современных моделей Hyundai. Особенностью седана стали объединенные светящейся полосой фары и фонари.

У рестайлингового вариант Sonata также переработан салон. Интерьер получил два 12,3-дюймовых дисплея, цифровой панели приборов и мультимедийной системы, объединенных в единый модуль. Об оснащении новинки не сообщается.

Детальные данные об обновленном седане, включая технические характеристики, будут обнародованы во время презентации модели 30 марта. Напомним, текущее поколение Hyundai Sonata выпускается с 2019 года.

Максим Вершинин

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