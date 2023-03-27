Суд в Удмуртии заключил под стражу спровоцировавшего смертельное ДТП водителя Cadillac

В столице Удмуртии суд на два месяца заключил под стражу 28-летнего ижевчанина, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погиб человек (п. п. «б», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики, мера пресечения будет действовать до 24 мая.

Напомним, трагедия произошла 24 марта около 00:11 на пересечении улиц Василия Чугуевского и Удмуртская. Водитель Cadillac Escalade, не имея права управления транспортными средствами, двигался со скоростью не менее 150 км/час. На перекрестке молодой человек врезался в Lada Granta и Hyundai Solaris, в результате чего 27-летний водитель последнего автомобиля скончался на месте от полученных травм.

При этом нарушитель скрылся с места дорожного происшествия, не предпринимая попыток вызвать скорую помощь и полицию.

В судебном заседании мужчина и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд изучил данные о личности обвиняемого, в том числе полученные раннее судимости, отклонил возражение и заключил мужчину под стражу.