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Водитель Hyundai погиб в столкновении с Cadillac и Lada на улице Удмуртская в Ижевске

В столице Удмуртии в ночь на 24 марта на перекрестке улиц Удмуртская и Чугуевского произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, столкнулись Cadillac Escalade, Hyundai Solaris и LADA Granta.

В результате дорожного происшествия водитель Hyundai погиб. Еще несколько пассажиров автомобилей получили травмы различной степени тяжести.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека).

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