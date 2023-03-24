Водитель Hyundai погиб в столкновении с Cadillac и Lada на улице Удмуртская в Ижевске

В столице Удмуртии в ночь на 24 марта на перекрестке улиц Удмуртская и Чугуевского произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, столкнулись Cadillac Escalade, Hyundai Solaris и LADA Granta.

В результате дорожного происшествия водитель Hyundai погиб. Еще несколько пассажиров автомобилей получили травмы различной степени тяжести.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека).