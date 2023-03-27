Агрохолдинг «СТЕПЬ» проводит для детей экскурсии на фермы

Агрохолдинг «СТЕПЬ» проводит экскурсии для детей в возрасте до 16 лет на молочно-товарные комплексы в Краснодарском крае. Посещения проводятся ежемесячно для групп количеством 15-20 человек. Участники – воспитанники детских домов, социально-реабилитационных центров и школ-интернатов, расположенных на территории Краснодарского края.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой АГРОХОЛДИНГА «СТЕПЬ»

Фото: предоставлено пресс-службой АГРОХОЛДИНГА «СТЕПЬ»



Посещения ферм носят не только рекреативный, но и профориентационный характер. В рамках поездок на фермы Агрохолдинга гостей знакомят с животными, показывают условия содержания, процессы кормления, автоматического доения и многое другое. Сотрудники молочно-товарных комплексов рассказывают о различных профессиях, связанных с животноводством, отвечают на вопросы учащихся, а также организуют угощение посетителей.

Благотворительный проект реализуется Агрохолдингом «СТЕПЬ» совместно с краевым Министерством труда и социального развития уже в течение трех лет подряд. Кроме того, у Агрохолдинга есть несколько других социальных инициатив, в том числе, в сфере образования и профориентации. Например, на предприятиях «СТЕПИ» на регулярной основе проходят стажировки для студентов из разных регионов России. При этом для молодых людей предусмотрены стипендии, а проживание и проезд к месту обучения бесплатны.

Андрей Недужко, генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ»:

«Корпоративная политика Агрохолдинга «СТЕПЬ» нацелена на то, чтобы поощрять благотворительные и социальные проекты как внутри компании, так и реализовывать их в регионах нашего присутствия. У нас есть программы, в рамках которых мы поддерживаем образовательные, спортивные и экологические мероприятия. Одна из наших важнейших социальных целей – рассказать как можно более широкому кругу молодых людей о новых трендах в сельском хозяйстве, о том как изменилась эта отрасль, считавшаяся ранее консервативной, и привлечь новые кадры в агросектор».

СПРАВОЧНО Агрохолдинг «СТЕПЬ» — одна из крупнейших аграрных компаний России, ведет свою деятельность с 2014 года и входит в состав Группы АФК «Система». Агрохолдинг развивает бизнес по нескольким ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, сахарный и бакалейный трейдинг, производство и дистрибуция сыров, молочных продуктов. Активы расположены на Юге РФ в наиболее благоприятных регионах с точки зрения климата, урожайности и логистики: Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край.

АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»