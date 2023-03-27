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Енисейское пароходство признано «Лидером отрасли»

Енисейское речное пароходство стало победителем конкурса «Лидер отрасли» по итогам 2022 года в номинации «Судоходная компания, осуществляющая речные грузовые перевозки (сухогрузы/нефтеналивные) (в Азиатской части России)». Конкурс с 2013 года ежегодно проводит Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот). В нем участвуют ведомственные и коммерческие организации морского и речного транспорта России.

Вымпел «Лидер отрасли» и Свидетельство о присвоении почетной награды руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Захарий Джиоев вручил председателю совета директоров Енисейского речного пароходства, директору департамента логистики «Норникеля» Равилю Насыбуллову на заседании коллегии Росморречфлота по итогам работы морского и внутреннего водного транспорта в 2022 году, которое состоялось 24 марта в Москве.

Победителей определила экспертная комиссия из 18 человек – среди них руководители профильных государственных управлений и служб, учебных заведений, представители профсоюзов, отраслевых общественных объединений. Эксперты анализировали финансовое положение и результаты деятельности в динамике за три последних года, крупные достижения и безопасность судоходства в отчетном году, уровень текучести кадров и количество привлеченных молодых специалистов. Учитывалась при оценке и социальная ответственность компаний-участников: меры по защите окружающей среды, социальный пакет работников, поддержка ветеранов, благотворительность.

«2022 год стал для енисейских речников настоящей проверкой на прочность: начиная с июля уровень воды в Енисее держался на критически низких отметках. И только благодаря слаженным действиям коллектива Енисейского речного пароходства и его дочерних предприятий, Лесосибирского и Красноярского речного портов, удалось оперативно перестроить работу по доставке грузов и выполнить план перевозок с превышением на 10%», – подчеркнула генеральный директор «Норникель-ЕРП» Ольга Ксанф.

Напомним, в навигацию 2022 года пароходство доставило потребителям 3,7 млн тонн грузов – на 33% больше, чем в 2021 году. 764 млн рублей направлено на подготовку флота к следующей навигации, построены две новые баржи.

Енисейское речное пароходство – ведущий грузоперевозчик в водном бассейне реки Енисей. Предприятие перевозит грузы для обеспечения производственной деятельности в Норильском промышленном районе, для реализации «Серной программы» «Норникеля», программы реновации жилищного фонда, социальной и инженерной инфраструктуры Норильска и проекта «Восток-Ойл», а также для жизнеобеспечения городов и поселков Таймыра и Эвенкии в рамках «северного завоза».

Енисейское речное пароходство неоднократно входило в число лауреатов и дипломантов конкурса «Лидер отрасли».

АО «ЕРП»

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