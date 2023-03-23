Зима 2023 года на Среднем Урале стала самой бесснежной за последние годы

Зимний период 2023 года в Свердловской области отличился малым количеством выпавшего снега, рассказала на пресс-конференции главный синоптик региона Галина Шепоренко. Если не будет больших снегопадов, полностью снег должен сойти к середине апреля.

Малое количество осадков, по словам госпожи Шепоренко, может негативно отразиться на пожарной обстановке в регионе. «Раннее таяние неблагоприятно влияет на начало пожароопасного сезона», — пояснила она.

По прогнозам, пожароопасный сезон в Свердловской области начнется с 15 апреля. На борьбу с лесными пожарами местные власти направят 384 млн руб. на борьбу с пожарами в лесах.

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Полина Хабарова