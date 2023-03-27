Образовательные центры заводов в Петербурге начали готовить кадры для промышленности

В Санкт-Петербурге создадут программу по подготовке сотрудников для промышленности, она будет включать в себя работу образовательных центров. Об этом в интервью «Фонтанке» 27 марта заявил глава КППиТ Кирилл Соловейчик.

Агрегатором всех программ станет Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле рассказал, что ЦОПП начнет привлекать колледжи и лицензированные образовательные центры самих предприятий. Подобные центры в настоящее время появились у «Силовых машин», ОДК-Климов, Кировского и Балтийских заводов, а также у других отраслевых лидеров.

«Бизнес получает возможность за бюджетный счёт подготовить для себя работников. И я всем говорю — пользуйтесь этим, вы всегда сами для себя лучше научите, и конверсия будет выше»,— отметил господин Соловейчик.

По его словам, текущий дефицит кадров в промышленности достигает 10-11 тыс. человек. Большую часть сотрудников должны обеспечить переподготовка в центр и приток мигрантов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге отметили рекордный дефицит соискателей.

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