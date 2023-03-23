В Петербурге отметили рекордный дефицит соискателей

На петербургском рынке труда отмечается рекордное сокращение количества соискателей. Об этом 23 марта пишет «78.ru» со ссылкой на данные hh.ru.

В первом квартале текущего года на одну вакансию в Петербурге приходилось четыре-пять человек, при этом по всей стране на одно место претендует четыре соискателя. Аналитики отмечают, что такие показатели являются отклонением от нормы.

Спрос сохраняется на представителей рабочих специальностей, строителей и производственный персонал. Самая высокая конкуренция в Петербурге в юридической сфере — 7,2 человека на одно место. Здоровый уровень конкуренции в пять-шесть человек на вакансию показывает сфера науки и образования. Кроме того, такие же показатели остаются среди административного персонала и студентов. В остальных же случаях отмечается нехватка кадров.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте