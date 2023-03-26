Пожизненное за лабораторию

Как стало известно «Ъ», в конце февраля суд на основании вердикта присяжных приговорил жителя города Кириши Никиту Воронова к пожизненному заключению по делу о создании нарколаборатории в поселке Обуховец Ленинградской области, где было произведено более 3 тонн запрещенных веществ. Это одна из самых крупных партий наркотиков, обнаруженных в России за последнее время. Подельники Никиты Воронова получили 17 и 20 лет. Сам он вину отрицает, приговор считает слишком суровым и надеется, что сможет добиться его отмены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ленинградский областной суд приговорил к пожизненному заключению с содержанием в колонии особого режима по делу об организации нарколаборатории в поселке Обуховец под Тосно Никиту Воронова, уроженца Киришей. 27-летнего мужчину обвиняли в незаконном производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Вместе с ним суровые сроки получили еще трое: 26-летний Станислав Махов — 20 лет колонии строгого режима, 39-летний Николай Сурнаков и 52-летний Сергей Каменев — по 17 лет каждый.

Еще один фигурант, Дмитрий Говорушкин, практически сразу пошел на сделку с прокуратурой, вину признал, поэтому его дело было выделено в отдельное производство. Восемь лет колонии строгого режима ему дали еще в прошлом году. Защита Говорушкина не стала обжаловать приговор.

В ноябре 2019 года силовики во время рейда по борьбе с угонами автомобилей обнаружили в ангаре в поселке Обуховец 3 тонны запрещенного вещества — производное N-метилэфедрон-альфа-пирролидиновалерофенона. Этот психостимулятор известен в России как альфа-PVP (или попросту «гравий»). Он также относится к группе доступных уличных наркотиков, которые обычно называют солями, и считается достаточно простым в изготовлении. Систематическое употребление данного препарата наносит серьезный удар по организму, в том числе по психике.

В прокуратуре Ленобласти «Ъ» пояснили, что это одна из самых крупных партий наркотиков, обнаруженных в России за последнее время.

Помимо указанного количества полиция изъяла прекурсоры, из которых можно было изготовить еще 6,5 тонны готового продукта. По данным следствия, реализовать за все время действия лаборатории — с 1 марта по ноябрь 2019 года — удалось свыше 19 кг наркотика. Одна из партий «синтетики», по данным правоохранителей, добралась даже до Иркутской области.

По версии следствия и суда, у каждого из осужденных был свой круг обязанностей, однако заправлял всем Никита Воронов, он же создал преступную группу. На это указал Дмитрий Говорушкин, чья роль заключалась в изготовлении химических препаратов.

Однако, как рассказала «Ъ» его адвокат Наталия Каринова, практически все это время ее подзащитный был уверен, что работает на легальном производстве препаратов для газового оборудования.

О том, чем на самом деле занимается их «предприятие», он узнал незадолго до того, как в ангар пришли силовики.

Все четверо, кроме Дмитрия Говорушкина, предстали перед судом присяжных. Согласно приговору (копия имеется у «Ъ»), никто из них ранее не был судим. Более того, у каждого в семье есть родственники, которые нуждаются в поддержке. У Никиты Воронова на иждивении трое детей и больные жена и бабушка, у Станислава Махова — малолетний ребенок и страдающая тяжелым хроническим заболеванием супруга, у Николая Сурнакова — тяжело больная мать, а у Сергея Каменева — слепой брат. При этом трое последних во всем сознались и раскаялись, однако главный фигурант свою вину так и не признал.

Защита Никиты Воронова подала апелляционную жалобу. Как пояснил «Ъ» адвокат Алексей Полищук, все доводы обвинения, по его убеждению, носят лишь косвенный характер, прямых и неопровержимых доказательств вины его подзащитного не было представлено. Также, настаивает он, следствию не удалось доказать руководящую роль подзащитного в преступной группе.

Кроме того, адвокат считает, что для молодого человека, у которого за плечами нет не только криминального прошлого, но даже привлечения к административной ответственности, такой приговор слишком суров. Пожизненное заключение запросил прокурор, однако сторона защиты по-прежнему настаивает на полной невиновности Никиты Воронова.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург