Белгородский облсуд оставил в силе арест бывшего мэра Старого Оскола

Белгородский областной суд оставил в силе решение Свердловского райсуда облцентра о заключении на два месяца под стражу 51-летнего бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко. Его апелляционная жалоба отклонена.

Господин Сергиенко обвиняется в трех эпизодах получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). По версии регионального управления Следственного комитета России (СКР), в 2017–2021 годах глава Старого Оскола, действуя в интересах нескольких коммерческих организаций, оказал содействие в выдаче им разрешительной документации на строительство и предоставление земельных участков в аренду. За это он якобы получил взятки в виде денег, имущества и незаконных услуг имущественного характера на общую сумму более 15 млн руб.

Александр Сергиенко уволен с должности генерального директора ООО «Газпром Межрегионгаз Белгород», которую он занял в 2021 году, после ухода из администрации Старого Оскола. В качестве исполняющего обязанности его заменил Константин Выродов. Господин Сергиенко считает, что его состояние здоровья не позволяет ему находится под стражей. «Я даю полную гарантию того, что, находясь под домашним арестом, я никогда не буду препятствовать следствию. Это недоразумение, те пасквили, которые написал на меня один мой друг», — цитирует обвиняемого «Бел.ру».

Сергей Толмачев

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