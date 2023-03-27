Песков отрицает информацию о готовящемся визите Путина в Турцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о предстоящем визите Владимира Путина в Турцию не соответствует действительности.

В ходе пресс-колла журналисты спросили Дмитрия Пескова, готовится ли визит главы государства в Турцию. «Нет»,— ответил пресс-секретарь российского президента.

Сообщения о возможном визите Владимира Путина в Турцию распространили турецкие СМИ. По данным портала dikGAZETE, информация о поездке президента России держится в секрете. Утверждалось, что Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерены обсудить широкий спектр вопросов и посетить зону сокрушительных землетрясений на юго-востоке страны. Позднее источник «РИА Новости» в администрации турецкого президента заявил, что у них также нет информации о готовящемся визите Владимира Путина.