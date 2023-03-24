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Автомобиль с медоборудованием и спецтехнику отправили из Удмуртии в зону СВО

Партию спецоборудования и техники отправили из Удмуртии военнослужащим, выполняющим боевой долг на территории специальной военной операции. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, бойцы получат квадрокоптеры, бензопилы и комплектующие, тепловизоры, генераторы, медикаменты, антидроновое устройство и оргтехнику, а также автомобиль УАЗ, оснащенный медицинскими приборами.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В частности, в автомобиле находится дефибриллятор-монитор, аппараты искусственной и ручной вентиляции легких, электрокардиограф, реанимационный набор для оказания экстренной помощи, кислородный ингалятор и носилки, перевязочные материалы.

Вся техника была приобретена по заявке от командования.

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