ГК «Садовое кольцо» запускает конкурс молодых дизайнеров и архитекторов «Пространство»

Группа компаний «Садовое кольцо» объявляет старт всероссийского конкурса молодых дизайнеров и архитекторов «Пространство». Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте prostranstvo.life.

Целью данного конкурса является привлечение внимания широкой аудитории к молодым перспективным специалистам. К участию приглашены ведущие отраслевые вузы, специализированные СМИ и авторитетные эксперты в области дизайна и архитектуры.

Генеральным партнером конкурса выступает международная профессиональная премия для архитекторов, дизайнеров и девелоперов ADDAWARDS.RU. В конкурсе представлены четыре номинации по разработке дизайн-проекта МОП следующих жилых комплексов бизнес- и комфорт-классов: Terle Park и Urman (Уфа), «Тетрис» и «Жилой дом М_5» (Красногорск).

Общий призовой фонд составляет 800 000 рублей. Прием заявок на участие осуществляется с 9 марта по 11 мая 2023 года. Победители конкурса будут объявлены 6 июля 2023 года на торжественной церемонии награждения.

Для участников конкурса отсутствует регистрационный взнос, что делает процедуру участия более доступной. Победитель получает приз в размере 200 000 рублей, а также возможность принять участие в разработке рабочей документации по своему эскизу совместно с архитектурным бюро застройщика.

В рамках конкурсной программы работы участников, попавших в шорт-лист премии, будут представлены на мобильной выставке-презентации. Партнерами конкурса также выступают Городской центр «Арт-КВАДРАТ», Архитектурная студия Raum, исследовательский проект Development 2.0 и Школа дизайна НИУ ВШЭ.

О компании

Группа компаний «Садовое кольцо» основана в 2003 году в Москве. В настоящее время компания развивается в нескольких направлениях: девелопмент, проектирование, строительный контроль, генеральный подряд, управление активами, эксплуатация и охрана объектов.

Общий девелоперский портфель составляет более 1,3 млн кв.м. На счету «Садового кольца» жилые дома, общественные здания, инженерные сети и сооружения. Кроме этого, компания участвует в реализации объектов муниципального и областного значения.

География деятельности включает Москву и МО, а также Республики Татарстан и Башкортостан.

На стадии строительства сегодня находятся следующие жилые комплексы:

Savin Family, Казань

Savin Premier, Казань

Тетрис, Красногорск

Жилой дом М_5, Красногорск

Tau House, Уфа

Terle Park, Уфа

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Зиля Баймухаметова | PR-агентство AGENDA

zilya@agenda.ru | +7 999 903-05-38

Елена Мацинова | Пресс-служба ГК Садовое кольцо

pr@sk-gc.ru | + 7 965 335-00-22

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