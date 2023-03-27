Vortexa: экспорт российского дизельного топлива растет, несмотря на санкции ЕС

Поставки российского дизельного топлива за первые 19 дней марта составили около 1,5 млн баррелей в сутки, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa. Агентство отмечает, что, несмотря на санкции Европейского союза (ЕС), экспорт российского дизельного топлива по результатам марта должен достичь рекордного с 2016 года уровня.

Большая часть экспортируемого из России дизельного топлива направляется в Турцию, Марокко, Бразилию, Тунис и Саудовскую Аравию. Также значительно увеличилось количество российского дизельного топлива в плавучих хранилищах.

«В марте загрузка российских нефтеперерабатывающих заводов оставалась высокой, что позволило увеличить объемы экспорта дизельного топлива. Российские производители, похоже, уверены, что смогут продать свои объемы зарубежным покупателям, ведь они предлагают достаточно большие скидки»,— считает директор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов.

С 5 февраля вступил в силу потолок цен на нефтепродукты из России. Ограничения предполагают два уровня предельной цены: $100 за баррель для бензина и дизтоплива и $45 за баррель для мазута и нафты. По информации «Ъ», российские нефтекомпании, несмотря на эмбарго Евросоюза на поставки российских нефтепродуктов и потолок цен на них, стараются поддерживать высокие уровни переработки. За 15 дней марта нефтепереработка в России сократилась только на 1,1% относительно среднего значения февраля, почти до 770 тыс. тонн в сутки.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Дизтопительный сезон не кончен».