Услугами самозанятых пользуется каждый пятый работодатель Петербурга

Каждый пятый работодатель в Санкт-Петербурге сотрудничает с самозанятыми работниками, посчитали аналитики сервиса SuperJob. К услугам самозанятых чаще всего прибегает малый бизнес города.

В основном с петербургскими компаниями сотрудничают самозанятые программисты, водители, маркетологи и дизайнеры. При этом такое сотрудничество малый бизнес практикует чаще крупных предприятий примерно на 26%. Лидеры по найму самозанятых — компании транспортно-логистической отрасли (35%), строительные (24%) и IT-компании (23%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге на 40% вырос спрос на сотрудников ЖКХ.

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