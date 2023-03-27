Бывший бухгалтер детского дома в Красноярске подозревается в хищении 41 млн руб

Бывшего главного бухгалтера красноярского частного детского дома им. Х.М. Совмена подозревают в новых эпизодах хищения со счетов учреждения. Об этом сообщает следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии. В отношении экс-сотрудника детдома возбуждены еще два уголовных дела – женщину обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Новые эпизоды преступной деятельности выявили в ходе расследования уголовного дела о присвоении денег с использованием служебного положения, которое завели на бухгалтера детского дома в конце прошлого года. По версии следствия, в период с апреля 2021 по ноябрь 2022 женщина незаконно перевела на свои счета около 41 млн руб. При этом в отчетности она указывала недостоверные сведения о назначении списания средств.

Также, по версии следствия, обвиняемая в ноябре 2022 года заняла по миллиону рублей у двух своих знакомых. Деньги женщина тратила на свои нужды и отдавать не собиралась. Уголовные дела объединены в одно производство. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Ранее «сообщалось, что бывшего бухгалтера детдома обвиняют в хищении 34 млн руб.

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Сергей Балин