Полиция в Красноярском крае выявила хищение 34 млн рублей со счетов детдома

В Красноярском крае в рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции предварительно выявлен факт хищения 34 млн руб. со счетов частного детского дома им. Хазрета Совмена, сказал на пресс-конференции начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.

По его словам, средства были переведены на личный счет бухгалтера учреждения. «Сразу обозначу, что на данный момент идет доследственная проверка, вся полученная информация проверяется», - сказал он.

Детский дом — лицей им Х. М. Совмена построен на средства благотворительного фонда им. Х. М. Совмена в 2003 году. Детдом находится в центральной части Красноярска.

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Даниил Тарабукин