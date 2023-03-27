Дополнительные пути объезда организовали из-за разрушенной дороги на трассе М7 в Удмуртии

В Удмуртии из-за разрушения участка федеральной трассы в Игринском районе для транспорта организовали объездные пути. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, на месте продолжают работать четыре экипажа ГИБДД.

Так, для легковых автомобилей, чья масса меньше 6 т, организован объезд:

Село Якшур-Бодья — Шаркан — Дебессы.

Село Якшур-Бодья — Старые Зятцы — Игра.

Грузовой транспорт весом более 6 т может объехать участок:

Ижевск — Воткинск — Кельчино — граница Пермского края.

Старый пост ГИБДД — Западный обход Ижевска — Нылга — Ува — Селты — Игра.

Напомним, причиной инцидента называют воздействие талых вод на дорожное полотно. Как сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, в настоящий момент предпринимаются действия по устранению разрушений.