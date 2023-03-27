Росгвардейцы из Красноярского края будут получать единовременную выплату за командировки в зону СВО

Губернатор Красноярского края Александр Усс анонсировал новые выплаты для росгвардейцев, которых направляют в зону специальной военной операции (СВО). «Дал поручение правительству расширить региональный список военнослужащих, получающих единовременную выплату при отправке в зону СВО. Теперь в него будут входить и сотрудники Росгвардии»,– сообщил он в своем Telegram-канале. Размер единовременной выплаты составит 100 тыс руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Средства будут выделены из краевого бюджета. Ранее аналогичные выплаты законодательно закрепили для сотрудников полиции и мобилизованных жителей края, направленных в зону СВО.

В середине марта единовременную выплату 200 тыс. руб. власти Кузбасса ввели для граждан, которые самостоятельно подписали контракт с управлением Росгвардии и отправились в зону СВО. Единовременная выплата в размере 100 тыс. руб. также будет предоставляться командированным в зону проведения СВО сотрудникам управления Росгвардии, которые имеют специальные звания полиции.

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Сергей Балин