В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела группы наркоторговцев

В Кузбассе завершено расследование дела преступной группы, которая занималась оборотом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кемеровской области. В состав банды входило восемь человек.

На первого фигуранта уголовного дела сотрудники наркополиции города Междуреченска вышли в феврале 2022 года. После задержания мужчины правоохранители выявили других участников преступной группы в разных городах Кемеровской области. Злоумышленники торговали синтетическими наркотиками.

В ходе следствия и оперативных действий полиция изъяла более 1,1 кг запрещенных веществ. Проведено более 40 судебных экспертиз, допрошены 30 свидетелей. Уголовное дело фигурантов преступной группы направлено в суд. Подозреваемым может грозить пожизненное лишение свободы.

На прошлой неделе полицейские перекрыли крупный канал наркотрафика в Новосибирске. Правоохранители изъяли запрещенных веществ на 100 млн руб.

Сергей Балин