Транспортная прокуратура проверит обстоятельства затопления «Серебряного кита» в Петербурге

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту частичного затопления ресторана-дебаркадера «Серебряный кит» в Санкт-Петербурге, произошедшего в ночь на 27 марта. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал и не произошло выброса нефтепродуктов в воду

Ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта владельцами ресторана, сообщила пресс-служба СЗТП. Напомним, в 2021 году дебаркадер уже лишился договора аренды с городом и оказался под угрозой полного демонтажа, в 2022 году постройку выставляли на продажу, но покупателей на нее тогда не нашлось.

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