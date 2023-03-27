Транспортная прокуратура проверяет затопление плавучего ресторана «Серебряный кит» в Петербурге

В Санкт-Петербурге частично затонул скандально известный ресторан-дебаркадер «Серебряный кит», Северо-Западная транспортная прокуратура объявила о проведении проверки по факту происшествия. Об этом сообщила пресс-службе надзорного ведомства.

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«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта по факту происшествия с плавучим объектом "Серебряный кит" на реке Неве в Санкт-Петербурге»,— говорится в сообщении.

Постройка упала с удерживающих свай и завалилась на левую сторону в ночь на 27 марта. Причины произошедшего неизвестны, однако в прошлые сутки на фоне потепления в акватории Невы поднялся уровень воды и начался ледоход, что могло стать одним из факторов. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.

Ресторан-дебаркадер «Серебряный кит» был построен для первоначального размещения в Москве-реке, но позже владельцы с нескольких попыток разместили его в Неве. Городские власти неоднократно пытались избавиться от постройки, вызывавшей критику общественности, но в 2018 году ее все же разместили у парка имени Бабушкина. В 2021 году дебаркадер лишился аренды и оказался под угрозой демонтажа, в 2022 году его повторно выставляли на продажу, но покупателей на актив тогда не нашлось.

Подробнее об истории «Серебряного кита» читайте в материале «Ъ-СПб» «Позабавлялись и будет».

Сергей Яркин, Санкт-Петербург